В колонии Луценко поменяли начальство и ужесточили режим

{1-} После перевода экс-министра внутренних дел Юрия Луценко в Менскую колонию, там усилили режим и сменили начальство, а экс-судью Игоря Зварича отправили обратно в Лукьяновское СИЗО. Об этом со ссылкой на источник в колонии сообщает «Сегодня».

«Если раньше за передачей заключенных не сопровождал конвой, то теперь сопровождает, а те, у кого есть телефоны, держат их выключенными целый день и включают лишь поздним вечером», — рассказал один из заключенных зоны в Макошино.

По словам источника, незадолго до приезда экс-министра сменилось и руководство зоны: «Теперь здесь начальствует более требовательный человек — Юрий Орловский.

Что касается самого Луценко, то, по словам информатора издания, с экс-министрам в блоке сидят еще четверо, но все они не бывшие милиционеры, как утверждает Юрий Витальевич, а экс-военные.

«Уважают на зоне лишь одного из этих четверых. Остальные трое — это люди, близкие к начальству. Они обязаны докладывать практически обо всем, что делает Луценко. На лагере также говорят, что либо в конце этого, либо в начале следующего года Луценко могут перевести на поселение (исправительный центр с минимальным уровнем безопасности — его сидельцы могут даже на несколько дней отлучаться домой. — Ред.)».

Спикер черниговских пенитенциариев Ксения Исаенко подтвердила, что в колонии действительно новый руководитель — Юрий Орловский (до этого был замначальника колонии).

«Возможно, бывший начальник сам принял такое решение», — сказала Исаенко. Наличие у заключенных мобилок тюремщики отрицают, уточняя, что систематически проводят обыски.

«Что касается усиления режима, то были и есть инспекторы, которые сопровождают заключенных. Так было и раньше, осталось и сейчас», — сказала Исаенко.

Ранее «Главред» сообщал, что экс-судья Зварич, который год назад был приговорен к 10 годам тюрьмы за взятки, был отправлен Киевское СИЗО, где будет ожидать рассмотрения кассации про приговору, которая назначена на октябрь.

фото: kvs.gov.ua

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