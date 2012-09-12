В Ливии боевики напали на американское консульство: есть жертвы

В ливийском городе Бенгази в результате обстрела боевиками из гранатометов консульства США погиб один из его сотрудников – гражданин Америки, второй получил ранения в руку. Об этом сообщают в среду арабские спутниковые телеканалы.
По данным СМИ, в атаке, которая началась ночью, участвовали две группировки бывших повстанцев – "Бригада 17 февраля" и "Бригада последователей шариата". Боевики еще 11 сентября попытались проникнуть в здание, но им помешала охрана диппредставительства, вступившая с ними в ожесточенную перестрелку. По свидетельствам очевидцев, все подъезды к консульскому отделу были перекрыты отрядами нападавших. В здании начался пожар, передает ИТАР-ТАСС.
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На данный момент силовики после продолжительной перестрелки полностью покинули дипломатический комплекс. Сейчас там орудуют мародеры, передает телеканал "Аль-Джазира".
Ранее в МИД Ливии сообщали, что все сотрудники консульства эвакуированы, никто из них не пострадал. Однако позднее в ведомстве подтвердили гибель одного американца и ранение второго. В ведомстве также выступили с жестким осуждением этой атаки.
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Вечером, 11 сентября, сотни манифестантов попытались прорваться в американское посольство в Каире и сорвали флаг США, водрузив на его место черное полотнище с надписью "Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед — пророк его".
Нападение было совершено в ответ на намерение продемонстрировать на территории США в 11-ю годовщину терактов 11 сентября в Нью-Йорке и Вашингтоне киноленту, которую мусульмане по всему миру расценили как оскорбление пророка Мухаммеда и их религии.
фото, видео: vesti.ru
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