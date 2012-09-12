Правительство определилось со столицей зимней Олимпиады-2022

{1-}Столицей зимних Олимпийских игр 2022 в случае получения права на их проведение может стать Львов.

Правительство определило технико-экономическое обоснование для проведения зимней Олимпиады в Украине в 2022 году, пишет Коммерсант-Украина.

Разработчиком технико-экономического обоснования для национального проекта "Олимпийская надежда-2022" выступила немецкая компания PROPROJEKT Planungsmanagement & Projektberatung GmbH.

Ранее она принимала участие в подготовке ТЭО проведения летней Олимпиады-2016 в Баку и зимней Олимпиады-2018 в Мюнхене. Обе заявки не прошли отбор.

Согласно ТЭО, расположение страны, а также климат позволяют Украине организовать проведение зимних Олимпийских игр, аналогичных тем, которые состоялись в 2010 году в Ванкувере (Канада) и которые пройдут в 2014 году в Сочи (РФ) и в 2018 году в Пхенчхане (Южная Корея).

В частности, предполагается, что соревнования по хоккею, керлингу, конькобежному спорту, фристайлу, шорт-треку и фигурному катанию будут проводиться во Львове.

Соревнования по прыжкам с трамплина, лыжному двоеборью, биатлону, лыжным гонкам и сноуборду — в Тысовце (Львовская область), а по горнолыжному спорту — в Боржаве (Закарпатская область).

Строительство всей инфраструктуры будет осуществляться согласно требованиям Международного олимпийского комитета (МОК).

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Как сообщил глава Госагентства по инвестициям и управлению нацпроектами Владислав Каськив, все объекты были разделены на два класса.

К первому отнесены объекты, которые смогут окупиться и под которые будут активно привлекаться инвестиции — например, горнолыжные комплексы.

Вторую группу сооружений будут строить за государственный счет — это объекты инфраструктуры, а также некоторые спортивные объекты — например, ледовый дворец.

Согласно ТЭО, ориентировочный объем инвестиций — $10 млрд.

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Следует отметить, что затраты на Олимпиаду в Ванкувере составили $3,3 млрд, а бюджет на Олимпиаду в Сочи достиг 950 млрд руб. (около $30 млрд).

Дальнейшей реализацией проекта "Олимпийская надежда-2022" будет руководить вице-премьер Борис Колесников, назначенный президентом Виктором Януковичем национальным координатором подачи заявки на Олимпиаду-2022.

Колесников отвечал за подготовку страны к Евро-2012.

фото: Chang W. Lee/The New York Times

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