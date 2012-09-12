Путин назвал дату запуска газопровода в обход Украины

{1-}Запуск второй нитки "Северного потока" запланирован на 8 октября 2012 года. Об этом сообщил в Сочи Президент РФ Владимир Путин, сообщает УНИАН.

"Мы осуществляем крупные инфраструктурные проекты, в частности "Северный поток". Заканчивается работа по второй нитке и в самое ближайшее время произойдет фиксация того, что вторая часть работ будет закончена. На 8 октября запланированы торжественные мероприятия по пуску второй нитки", - сообщил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Президентом Сербии Томиславом Николичем.

Президент РФ также подчеркнул, что Россия будет искать возможности сбыта своей энергетической продукции и на других рынках.

«Я только сейчас, будучи во Владивостоке, со многими азиатскими лидерами говорил на этот счёт. Россию там ждут с нашими энергоносителями. Мы будем заниматься сжижением газа в ускоренном порядке, будем предлагать наши энергоносители на мировых рынках», - сказал Путин. При этом он подчеркнул, что Сербия - очень удачно расположенное европейское транзитное государство - может сыграть свою позитивную роль не только для себя самой, но и для партнёров и российских, и западноевропейских.

Напомним, «Северный поток» является альтернативой транзиту российского газа в Европу в обход Украины.

В число акционеров проекта входит российская компания «Газпром» (51%), немецкие E.On Ruhrgas (15,5%) и Wintershall AG (15,5), голландская NV Nederlandse Gasunie (9%), французская GDF Suez (9%).

Представители «Газпрома» неоднократно заявляли, что после реализации всех запланированных проектов значение украинской ГТС в транзите российского газа будет сведено к нулю.

фото: news.astv.ru, gazprom.ru

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