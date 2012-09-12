Третьяков: окончательную расстановку сил в новой Раде определят мажоритарщики

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Власть не способна выиграть ни одного округа в Киеве по-честному, поэтому основным ее оружием станут не только манипуляции, фальсификации и админресурс, но и более грязные методы, вплоть до провокаций на избирательных участках и попыток сорвать голосование. Об этом заявил оппозиционный депутат Александр Третьяков в интервью журналистам.

Политик считает большим плюсом то, что оппозиционные кандидаты-мажоритарщики в Киеве продемонстрировали, что осознают общую угрозу для столицы и страны и готовы противостоять ей совместными усилиями.

«Если, независимо от партийной принадлежности, мы все, кто противостоит этой власти и ее замаскированным «тушкам», объединим силы для обеспечения прозрачного процесса и честного результата выборов, эффект может превзойти даже самые оптимистические ожидания», - сказал Александр Третьяков.

По мнению политика, окончательную расстановку сил в будущем парламенте определят кандидаты-мажоритарщики. «Поэтому очень важно, чтобы среди них было как можно больше сильных и самостоятельных людей, способных противостоять давлению власти. Именно они способны образовать мощную группу, которая вместе с оппозиционными партиями способна склонить чашу весов в пользу демократических сил», - уверен Александр Третьяков.

Напомним, Александр Третьяков баллотируется в Верховную Раду по мажоритарному округу №218 в Киеве, объединяющему части Святошинского и Оболонского районов.

фото: УНИАН

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