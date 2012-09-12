Кабмин оспорил в суде долг ЕЭСУ перед Россией

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Кабинет министров Украины просит суд отклонить иск Министерства обороны России о выплате долга в размере 402,5 млн долл.

Об этом в ходе судебного заседания Хозяйственного суда Киева в среду заявил представитель украинского правительства Андрей Богдан, сообщает «Интерфакс-Украина».

В перерыве судебного заседания Богдан сообщил журналистам, что Кабмин Украины возражает против существования государственных гарантий и против возможности взыскания таких гарантий в отношении обязательств корпорации ЕЭСУ с государства Украины и из государственного бюджета страны.

«Мы считаем, что такие гарантии не предоставлялись и были подписаны письма, которые выражали личные мнения государственных чиновников. Государственных гарантий как таковых не существовало», – подчеркнул он.

«В материалах дела отсутствуют первичные доказательства, которые бы подтверждали существование долга государства Украина перед кем-либо», – сказал представитель Кабмина, отметив, что правительство просит предоставить такие доказательства.

Богдан подчеркнул, что всякого рода письма не являются гарантией, поскольку для государственных гарантий законами предусмотрена определенная процедура.

«Это должен быть акт Кабинета министров», – сказал Богдан, добавив, что это может быть либо постановление, либо распоряжение.

При этом представитель Кабмина подчеркнул, что еще одним обстоятельством является то, что сроки давности этого дела уже истекли. Богдан также добавил, что Министерство обороны России должно выражать свои претензии к корпорации ЕЭСУ и требовать взыскания таких средств именно с этой корпорации.

В настоящее время в судебном заседании объявлен перерыв до 12:30.

Как сообщалось, Министерство обороны РФ обратилось в Хозяйственный суд Киева с иском о выплате правительством Украины 3 млрд 239,45 млн грн по делу корпорации ЕЭСУ. Российская сторона потребовала привлечь в качестве ответчика, помимо Кабмина Украины, Государственную казначейскую службу Украины. ЕЭСУ в деле фигурирует в качестве третьего лица на стороне ответчика.

Один из районных судов Харькова рассматривает дело по обвинению экс-премьера, лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко в махинациях в рамках корпорации ЕЭСУ, которой она в свое время руководила.

Прокуратура заявила иск о возмещении Тимошенко ущерба в размере 19,5 млн грн по делу ЕЭСУ. Генпрокурор Виктор Пшонка утверждает, что уголовное дело против нее по корпорации ЕЭСУ было незаконно закрыто в 2005 году под давлением бывшего на то время президента страны Виктора Ющенко сразу после назначения Тимошенко главой правительства.

В Объединенной оппозиции «Батькивщина» считают сообщения о долгах корпорации ЕЭСУ перед Минобороны РФ попыткой власти накануне выборов очернить имя Юлии Тимошенко.

фото: liga.net

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