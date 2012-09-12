Кабмин утвердил проект бюджета-2013: цены вырастут на 6%

{1-} Кабинет министров Украины на заседании в среду, 12 сентября, утвердил проект бюджета на 2013 год.

Рост экономики на будущий год запланирован на уровне 4,5%, передает УНИАН.

Открывая заседание Кабмина, премьер Николай Азаров отметил, что правительство ухудшило прогноз роста экономики на 2013 год, по сравнению с 2012 годом, до 3,4%.

В проекте бюджета указан прогноз инфляции на уровне 5,9%. В текущем году прогноз инфляции остался на уровне 7,9%.

По словам главы Минфина Юрия Колобова, в 2013 году ВВП будет соответствовать прогнозам - он ожидается на уровне 1,687 триллиона гривен.

В действующих прогнозах Кабмина предусматривался рост экономики Украины в 2013 году по оптимистическому сценарию - 6,5%, по пессимистическому – 3,9%, тогда как в 2013 году правительство ожидает рост ВВП на уровне 4,5%.

Кроме того, в документе заложен дефицит госбюджета на уровне 1,65% от ВВП. Отметим, что в бюджете-2012 этот показатель был на уровне 1,7% ВВП.

«Дефицит заложен 1,65% ВВП, или 27,8 млрд грн», – заявил министр финансов Юрий Колобов после принятия проекта госбюджета-2013.

Отметим, что ранее, по пессимистическому сценарию развития экономики, Кабмин прогнозировал рост ВВП в 2013 году на уровне 4,5%.

«Мы прогнозируем, что, по сравнению с 2012 годом, ВВП (в 2013 году – прим.ред.) вырастет на 3,4%. Таким образом, доходы сводного бюджета достигнут почти 0,5 триллиона гривен, что на 8% больше, чем доходы 2012 года», - заявил Азаров.

Как известно, Министерство финансов рассчитывало проект бюджета на 2013 год по пессимистическому сценарию.

Заместитель главы Минфина Сергей Рыбак заявил, что «рост реального ВВП в 2013 году ожидается на уровне не менее 4,5%».

Именно такой уровень роста экономики был указан как пессимистический сценарий в действующем постановлении Кабмина относительно прогноза основных макропоказателей экономического и социального развития Украины на 2013 и 2014 годы.

При этом доходы государственного бюджета в 2013 году могут возрасти по сравнению с планом на 2012 год на 6,4%, или на 23,8 млрд грн - до 394,6 млрд грн.

По словам министра финансов Юрия Колобова, размер расходов государственного бюджета и кредитование из государственного бюджета увеличатся на 6,3%, или на 25,6 млрд грн, - до 434,6 млрд грн

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, госбюджет Украины на 2012 год рассчитывался исходя из прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, а инфляции – на уровне 7,9%.

Рост реального ВВП за 2011 год, по данным Гостата, составил 5,2%.

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