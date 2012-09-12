В Днепропетровске русский язык стал региональным

{1-}12 сентября, депутаты Днепропетровского горсовета на очередной сессии приняли решение о предоставлении русскому языку статуса регионального, передает "Интерфакс-Украина".

За это решение проголосовали 77 депутатов, против - 19 депутатов фракции ВО "Батьківщина", "Фронт змін" и "Україна майбутнього", 4 - воздержалось.

Лина Костенко: языковой закон – закон гамадрилов, подписанный Президентом

В решении сессии сказано: "Проинформировать общественность города о том, что русский язык является региональным. Обеспечить применение русского языка на территории Днепропетровска как регионального с соответствующими последствиями в делопроизводстве, образовании и других сферах".

Депутат от фракции "Фронт змін" Камиль Примаков от имени оппозиции выступил против включения данного вопроса в повестку дня. Большинством голосов фракции Партии регионов это предложение отклонили, а затем и проголосовали за решение.

Начало сессии городского совета сопровождалось митингом представителей ВО "Свобода", КУН и нескольких общественных организаций, которые требовали не допустить неконституционного введения русского языка как регионального в Днепропетровске.

фото: tsn.ua

Новости по теме:

Под крики «Ганьба!» русский язык сделали региональным в Луганске



Русский язык сделали региональным в Луганской и Днепропетровской областях



Львовские депутаты обжаловали в КС языковой закон



