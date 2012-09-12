Днепропетровск утвердил гимн города в исполнении Кобзона

Депутаты Днепропетровского горсовета на своем заседании утвердили городской флаг и гимн – песню в исполнении депутата Госдумы России Иосифа Кобзона.

Об этом сообщает «Днепропетровск.Комментарии».

Флагом города стал герб «парящий» над волнами Днепра.

«Синим цветом изображены волны реки Днепр, которая является неизменным и мощным символом города Днепропетровска. Герб города, как официальный символ, занимает свое место в центре флага. Основной фон белый – символизирует чистоту намерений и светлое будущее нашего города», - говорится в описании флага.

Гимном утверждена песня «Днепропетровск – мой дом родной» на слова Роберта Рождественского, в исполнении Иосифа Кобзорна.

Текст Гимна города Днепропетровска

Слова: Р. Рождественский

Музыка: Г. Мовсесян

Исполняет: И. Кобзон

«Здравствуй, город, город-труженик,

Выше неба слава твоя.

Люди сильные, люди дружные,

Мы – твое могущество, мы – одна семья.

Припев:

Днепропетровск, мой дом родной,

Моя земля надежная.

Ты только будь всегда со мной,

Товарищ мой, Днепропетровск!

Здравствуй, город, город вечности,

Стал ты песней в нашей судьбе.

Стал ты юностью, стал ты верностью

И волна Днепровская ластится к тебе».

Припев

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, на заседании горсовета также было принято решение о присвоении русскому языку статуса регионального в Днепропетровске.

Фото: «Днепропетровск.Комментарии»

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