Днепропетровск утвердил гимн города в исполнении Кобзона

Депутаты Днепропетровского горсовета на своем заседании утвердили городской флаг и гимн – песню в исполнении депутата Госдумы России Иосифа Кобзона.
Об этом сообщает «Днепропетровск.Комментарии».
Флагом города стал герб «парящий» над волнами Днепра.
«Синим цветом изображены волны реки Днепр, которая является неизменным и мощным символом города Днепропетровска. Герб города, как официальный символ, занимает свое место в центре флага. Основной фон белый – символизирует чистоту намерений и светлое будущее нашего города», - говорится в описании флага.
Гимном утверждена песня «Днепропетровск – мой дом родной» на слова Роберта Рождественского, в исполнении Иосифа Кобзорна.
Текст Гимна города Днепропетровска
Слова: Р. Рождественский
Музыка: Г. Мовсесян
Исполняет: И. Кобзон
«Здравствуй, город, город-труженик,
Выше неба слава твоя.
Люди сильные, люди дружные,
Мы – твое могущество, мы – одна семья.
Припев:
Днепропетровск, мой дом родной,
Моя земля надежная.
Ты только будь всегда со мной,
Товарищ мой, Днепропетровск!
Здравствуй, город, город вечности,
Стал ты песней в нашей судьбе.
Стал ты юностью, стал ты верностью
И волна Днепровская ластится к тебе».
Припев
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, на заседании горсовета также было принято решение о присвоении русскому языку статуса регионального в Днепропетровске.
Фото: «Днепропетровск.Комментарии»
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