В РПЦ назвали фильм, в котором ругают Pussy Riot, лживым

12 сентября 2012, 12:35

Российский священник протодиакон Андрей Кураев раскритиковал второй фильм тележурналиста Аркадия Мамонтова о Pussy Riot. Он вышел 11 сентября, вечером на канале "Россия 1" в программе "Специальный корреспондент" под заголовком "Провокаторы. Часть вторая" и рассказывал о "заказчиках" акции в храме Христа Спасителя. Зрителям пытались показать, что кампанию по очернению церкви, власти и подрывам устоев государства ведут беглый олигарх Борис Березовский и "какие-то американцы".

Протодиакон Кураев обвинил создателей фильма во лжи и стремлении возбудить в людях ненависть. "Первая же фраза Аркадия Мамонтова была ложью - "в 2012 году начались ГОНЕНИЯ на Русскую Православную церковь" (фраза, впрочем, была не первая. – ред.). И тут же еще ложь: монтаж слов адвоката ПР "мы проведем акцию в поддержку" - и кадров со спиливанием креста в Киеве..." - пишет проповедник в своем "Живом журнале".

"Потом много раз про объявленную войну... и гвоздики в сознание: "все те, кто были в балаклавах, были уничтожены"... "изгнать из общества"... Школа ненависти населения..." - продолжает богослов. Он приводит еще несколько цитат из программы.

Так продюсер Иосиф Пригожин, муж певицы Валерии, заявил, что "не надо подставлять другую щеку, надо давать сдачи".

Далее Кураев пишет: "Наверно, очень хороший батюшка из Пскова не замечает противоречия в своих словах: "Хулиганская выходка против моего храма вызвала всеобщее осуждение у нас на Псковщине", но - "цель этой акции - расколоть народ".

"Главный козырь передачи - некий Алексей, который якобы был так близок к Березовскому, что даже редактировал его письма, не вызывает доверия, - продолжает комментировать диакон. - Интернет не знает общественной организации "Преображение", якобы возглавляемой им. А Березовский вряд ли стал бы откровенничать с человеком таких взглядов".

Кураев заканчивает запись такими словами: "Я не за пусек или Березовского. Но зачем врать? Зачем разнуздание вполне животных инстинктов выдавать за норму христианства? Зачем умножать грех?"

Напомним, Андрей Кураев неоднократно давал снисходительную оценку Pussy Riot: в частности, заявлял, что не считает их акцию святотатством и богохульством, осуждал "богословские потуги", содержащиеся в выводах следствия по этому делу, а также выступал против тюремного срока для участниц группы.

Фильм Аркадия Мамонтова, стал продолжением первого, показанного еще в апреле. Тогда журналист назвал тех, кто устроил "пляски с богохульным пением", "одержимыми", а их акцию - "шабашом". В первых "Провокаторах" тоже был упомянут Березовский. Автор сюжета обратил внимание, что в начале года, больше чем за месяц до февральской акции Pussy Riot, олигарх в письме из Лондона обращался к патриарху Кириллу с призывом "бескровно" сменить власть.

Второй фильм Мамонтов анонсировал на своей странице в Facebook. "Мы попытались найти тех, кто стоит за кощунницами в храме Христа Спасителя. И кое-что нам сделать удалось. Для тех, кто мыслит трезво, у кого глаза не зашорены, кто не поддается массовому зомбированию, эта программа будет интересной. А для либеральных фашистов это, конечно, будет удар. В ответ они начнут лить потоки грязи. Но позволю себе напомнить им, что у нас существует свобода слова", - написал журналист.

Он подчеркнул, что не все хотят участвовать в "либеральном хоре в защиту богомерзких деяний кощунниц и всех тех, кто посягает на церковь". В своем анонсе Мамонтов назвал передачу "неоднозначной" и предупредил пользователей соцсети, что "комментарии с матом, оскорблениями и прочими неумными замечаниями будут безжалостно удаляться".

Видео: youtube.com

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