Тюремщики запретили Тимошенко встречу с представителями Европы

{1-} Тюремщики не разрешили экс-премьеру Юлии Тимошенко встретиться с известными европейскими политиками: главой МИД Швеции, Послом Швеции в Украине и представителем Европарламента.

Об этом сообщили в Государственной пенитенциарной службе.

«Предоставление разрешений на встречу Министра иностранных дел Швеции господина Карла Бильда, Посла Швеции в Украине господина Гуллгрена и бывшего президента Европейского парламента господина Ежи Бузека с осужденной не представляется возможным», - заявили тюремщики.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, представители ведомства заявили об ограничении свиданий экс-премьера, которой немецкие врачи рекомендовали воздержаться от встреч с политиками и представителями иностранных делегаций.

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«Во время пребывания осужденной Тимошенко в больнице она неоднократно проводила встречи с представителями Европейского парламента, дипломатических миссий международных учреждений и политическими деятелями», - сказано в сообщении.

«В частности, с 9 мая по 12 сентября она провела около 60 встреч с посторонними лицами, в том числе с представителями международного сообщества», - напомнили тюремщики.

«Согласно рекомендациям немецких врачей клиники «Шарите» такое значительное количество встреч негативно влияет на процесс реабилитации осужденной. В связи с этим врачи рекомендовали максимально ограничить количество встреч с пациенткой на время ее пребывания в стационаре», - пояснили в ведомстве.

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Отметим, что сегодня, 12 сентября, глава МИД Швеции Карл Бильд встретился с дочерью экс-премьера – Евгенией Тимошенко.

Как сообщил Министр, на встрече обсуждалась «тревожная ситуация в Украине».

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