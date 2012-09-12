Кабмин значительно повысит премии медалистам Паралимпиады

{1-} На заседании Кабмина сегодня, 12 сентября, было предложено увеличить размер денежных премий медалистам Паралимпиады.

Об этом заявил председатель Государственной службы молодежи и спорта Равиль Сафиуллин, передает НБН.

Планируется, что премия за золотую медаль будет повышена с 700 до 800 тысяч гривен, за серебряную – с 500 до 550 тысяч, за бронзовую – с 350 до 380 тысяч гривен.

«Я уверен, что Кабинет Министров примет это решение», – подчеркнул Сафиуллин.

Чиновник назвал выступление паралимпийцев в Лондоне «триумфальным».

« Наши спортсмены во время этих паралимпийских игр установили 21 рекорд Европы, 8 – мировых рекордов и 11 паралимпийских рекордов», – отметил он.

Сафиулин напомнил, что в XIV Паралимпийских играх участвовали 150 украинских спортсменов и 79 из них завоевали медали, то есть более половины паралимпийцев вернулись домой с наградами.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, наша команда на Паралимпиаде показала лучший результат в истории независимой Украины – спортсмены завоевали 84 медали, из которых 32 золотые, 24 серебряные и 28 бронзовых.

В общем зачете Украина заняла 4-е место.

Фото: london2012.com

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