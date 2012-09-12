В Ливии при обстреле консульства США погиб американский посол

{1-}В Ливии в результате нападания боевиков на консульство США погиб американский посол. В США приняли решение эвакуировать свое диппредставительство в Бенгази. Об этом сообщили арабские телеканалы.
Такое решение было принято после ночного вооруженного нападения на миссию, в результате которого погиб американский посол в этой стране Кристофер Стивенс и трое сотрудников, включая двоих морских пехотинцев, пишет ИТАР-ТАСС.
По информации канала, дипломат отравился угарным газом во время пожара, вспыхнувшего после гранатометного обстрела здания нападавшими исламистским боевиками. Представительство почти полностью выгорело.
Крис Стивенс был назначен послом в Ливию 22 мая этого года. До этого в разгар вооруженного ливийского восстания с марта по ноябрь 2011 года он находился в стране в качестве эмиссара президента США Барака Обамы по налаживанию связей с Переходным национальным советом /ПНС/. До этого с 2007 по 2009 годы работал в посольстве в Триполи в качестве заместителя главы диппредставительства.
Как сообщалось ранее, в нападении на консульство США, участвовали две группировки бывших повстанцев - "Бригада 17 февраля" и "Бригада последователей шариата". Боевики еще накануне попытались проникнуть в здание, но им помешала охрана диппредставительства, вступившая в ожесточенную перестрелку. Согласно свидетельству очевидцев, все подъезды к дипломатическому бюро были перекрыты отрядами нападавших.
Фото:libya.usembassy.gov; видео: youtube.com
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