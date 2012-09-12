В Харькове чернобыльцы начали бессрочную акцию протеста

{1-} В Харькове участники ликвидации аварии на ЧАЭС сегодня, 12 сентября, начали бессрочную акцию протеста.

Об этом сообщает УНИАН.

На площадь Свободы вышли около сотни чернобыльцев с плакатами и транспарантами. Главное требование протестующих: выполнение закона «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы».

По словам главы Всеукраинского объединения ветеранов Чернобыля Владимир Проскурин сообщил, что акция в Харькове началась еще вчера, 11 сентября, «как и по всей Украине».

По его словам, чернобыльцы, как и раньше, выдвигают требования «выплаты пенсий в полном объеме, и всем категориям ликвидаторов, а не только генералам и директорам».

«Закон должен выполняться безо всяких судов, а если суды состоялись в интересах истцов-чернобыльцев, то их решения должны выполняться», - заявил Проскурин.

Кроме того, он отметил, что у чернобыльцев добавилось новое требование - «снять и не рассматривать» поданный в Верховную Раду «проект Социального кодекса», который, как считают чернобыльцы, «объединяет ряд законов, в том числе «чернобыльский» и «афганский», и уничтожает наработки последних лет».

«Мы видим в этом нарушение Конституции», - заявил Проскурин.

Он отметил, что бессрочные акции чернобыльцев продлятся «вплоть до полного выполнения их требований».

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, на осень чернобыльцы запланировали масштабные акции протеста.

Фото: ЛігаБізнесІнформ

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