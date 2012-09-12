Тимошенко рассказала, кому готова дать интервью

{1-} Экс-премьер Юлия Тимошенко назвала СМИ, которым она готова дать интервью и опровергнуть заявления своей бывшей сокамерницы Юлии Абапловой.
Об этом сообщил адвокат Тимошенко Сергей Власенко, передает УНН.
По словам защитника, Тимошенко предоставила письменно согласие на проведение интервью с ICTV, ТВі, «5 каналом», а также с интернет-изданием «Украинская правда» и «Левый берег», «Корреспондент».
Скандальное интервью сокамерницы Тимошенко СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ
Кроме того, экс-премьер выразила желание поговорить с представителями AFP, INTV, ВВС, CNN, ARD, CDF, Deutsche Welle и другими телеканалами стран Европейского Союза.
«В случае обращений к руководству Качановской колонии других СМИ прошу немедленно сообщить мне об этом», - процитировал документ Власенко.
Отметим, что Тимошенко намерена опровергнуть заявление своей сокамерницы, которая утверждала, что экс-премьер притворяется больной, а в своей комфортабельной камере питается деликатесами, о которых большинство украинцев может только мечтать.
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, бывшая сокамерница экс-премьера по Качановской исправительной колонии Юлия Абаплова дала интервью, в котором рассказала о комфортных условиях заключения Тимошенко, о ее «игре на публику» и симулировании болезни.
Фото: byut.com.ua
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