Суд по долгам ЕЭСУ перед РФ перенесли на 19 сентября

{1-}Заседание киевского Хозяйственного суда по делу Министерства обороны РФ о взыскании долга корпорации «Единые энергетические системы Украины» (ЕЭСУ) с правительства Украины перенесли до 19 сентября.

Об этом на судебном заседании в среду, 12 сентября, сообщил судья Анатолий Ивченко, пишет ZN.UA.

Как сообщалось, Министерство обороны РФ обратилось в Хозяйственный суд Киева с иском о выплате правительством Украины 3 млрд 239,45 млн грн по делу корпорации ЕЭСУ. Российская сторона потребовала привлечь в качестве ответчика, помимо Кабмина Украины, Государственную казначейскую службу Украины. ЕЭСУ в деле фигурирует в качестве третьего лица на стороне ответчика.

Один из районных судов Харькова рассматривает дело по обвинению экс-премьера, лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко в махинациях в рамках корпорации ЕЭСУ, которой она в свое время руководила.

Прокуратура заявила иск о возмещении Тимошенко ущерба в размере 19,5 млн грн по делу ЕЭСУ. Генпрокурор Виктор Пшонка утверждает, что уголовное дело против нее по корпорации ЕЭСУ было незаконно закрыто в 2005 году под давлением бывшего на то время президента страны Виктора Ющенко сразу после назначения Тимошенко главой правительства.

В Объединенной оппозиции «Батькивщина» считают сообщения о долгах корпорации ЕЭСУ перед Минобороны РФ попыткой власти накануне выборов очернить имя Юлии Тимошенко.

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