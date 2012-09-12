Чечетов хочет раздеть догола всех, кто связан с компанией Тимошенко

{1-} Долг корпорации ЕЭСУ, которой управляла экс-премьер Юлия Тимошенко, перед Минобороны России, не может быть выплачен Украиной.

Об этом заявил регионал Михаил Чечетов в эксклюзивном комментарии «Главреду».

«Конечно, это беспредел. Такого не должно быть, чтобы государство отдавало долги коммерческой структуры. Нужно раздеть тех, кто причастен к ЕЭСУ, и кто кормится сейчас от тех остатков. Раздеть догола, чтоб в портках только ходили. А они еще рекламу политическую оплачивают», - заявил Чечетов.

Отметим, что корпорация является третьим лицом на стороне Юлии Тимошенко в процессе по делу о долге ЕЭСУ перед Министром обороны России.

Минобороны России требует от Украины 3,23 млрд гривен по контракту на поставку товаров от 1996 года.

В то же время, Чечетов отметил, что в случае принятия соответствующего решения судом, Украина вынуждена будет заплатить России.

«Если будет решение суда, то куда ж деваться. Почему мы должны решения европейских судов выполнять, а наших – нет?», - отметил регионал.

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