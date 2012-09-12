Третьяков: оппозиции важно не только выиграть выборы, но и защитить результат

{1-} Без эффективной системы контроля за голосованием на парламентских выборах оппозиция не сможет противостоять фальсификациям и провокациям власти, а также защитить свой результат, заявил оппозиционный депутат Александр Третьяков в интервью журналистам.

По мнению политика, всем оппозиционным кандидатам в столице нужно делать ставку на подготовку наблюдателей и членов участковых комиссий от оппозиции, потому что власть планирует фальсифицировать результаты голосования 28 октября именно на уровне участковых и окружных комиссий.

«Я уже сейчас постоянно получаю сигналы о давлении со стороны партии власти на избирателей, - сказал Александр Третьяков. – В частности, власть очень активно пытается заставить «правильно» проголосовать работников райгосадминистраций и коммунальных предприятий, больниц и учебных заведений».

Также, в качестве примера подготовки фальсификаций, политик привел сообщения ряда СМИ о том, что в округе №218, где он баллотируется, в ОВК около половины из 18 членов комиссии оказались связаны с известным киевским застройщиком, кандидатом от власти, который создает себе имидж «независимого».

«В данном случае мы имеем дело со спланированной технологией власти», - подчеркнул Александр Третьяков. Власть ожидает проигрыша в оппозиционно настроенном Киеве, поэтому заранее закладывает схему, при которой в ОВК будут переписывать результаты выборов в пользу «своих» кандидатов, считает оппозиционный депутат.

Напомним, что Александр Третьяков баллотируется на выборах-2012 по мажоритарному округу №218, объединяющему части Святошинского и Оболонского районов столицы.

фото: УНИАН

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