Хорошковский оконфузился перед Януковичем

{1-} Первый вице-премьер Валерий Хорошковский не смог назвать уровень минимальной пенсии и прожиточного минимума в Украине, отвечая на вопрос Президента.
Об этом сообщает ТСН.
Конфуз произошел на выездном совещании в Днепропетровске во время обсуждения социальных аспектов жизни страны.
Виктор Янукович спросил Хорошковского о размере минимальной пенсии и прожиточного минимума.
В ответ первый вице-премьер замялся, и за него попытался ответить помощник Хорошковского из зала.
Президент оборвал подсказчика: «Подождите, я первого вице-премьера спрашиваю, он же должен все знать».
В конце концов Хорошковский сумел дать ответ, однако перепутал цифры – прожиточный минимум, по версии вице-премьера, составил 900 гривен, а минимальная пенсия – 1100.
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