Хорошковский оконфузился перед Януковичем

{1-} Первый вице-премьер Валерий Хорошковский не смог назвать уровень минимальной пенсии и прожиточного минимума в Украине, отвечая на вопрос Президента.

Об этом сообщает ТСН.

Конфуз произошел на выездном совещании в Днепропетровске во время обсуждения социальных аспектов жизни страны.

Виктор Янукович спросил Хорошковского о размере минимальной пенсии и прожиточного минимума.

В ответ первый вице-премьер замялся, и за него попытался ответить помощник Хорошковского из зала.

Президент оборвал подсказчика: «Подождите, я первого вице-премьера спрашиваю, он же должен все знать».

В конце концов Хорошковский сумел дать ответ, однако перепутал цифры – прожиточный минимум, по версии вице-премьера, составил 900 гривен, а минимальная пенсия – 1100.

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