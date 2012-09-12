Жизнь сокамерницы Тимошенко под угрозой - Власенко

{1-}Защитник Юлии Тимошенко Сергей Власенко заявил, что сокамерница экс-премьер-министра Юлия Абаплова еще 25 марта написала письмо, в котором рассказала о давлении на нее и принуждении давать неправдивые показания в отношении Тимошенко, передает УНИАН.

Власенко продемонстрировал и зачитал некоторые отрывки письма на 9 страницах, каждая из которых подписана, который Абаплова по собственной инициативе написала ему лично.

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В письме также отмечается, что Абаплова написала настоящий документ с целью защитить себя и свою сокамерницу Тимошенко. «В последнее время начинается активный процесс дискредитации Тимошенко. Все это время, которое я находилась в камере с Юлией Тимошенко, я общалась с начальником оперативного отдела Качановской исправительной колонии Щербак Владимиром Викторовичем, который в свою очередь передавал эту информацию своему руководителю в городе Киеве. Начальника зовут Игорь Сергеевич, а фамилия мне не известна», - процитировал Власенко письмо.

В частности, как утверждает Абаплова, их интересовала вся информация в отношении Тимошенко – что она ест, занимается ли спортом, кто ей пишет, кто должен приехать, ее партийная работа.

Согласно письму, 24 марта во время прогулки Щербак сообщил Абапловой, что она должна встретиться с журналистами и дать интервью о Юлии Тимошенко.

«Я должна рассказать журналистам, какая Тимошенко плохая, и что она живет в идеальных условиях, что для нее все делают, а она всех использует. Но я знаю, что это не так. Если цель была по максимуму осложнить жизнь Тимошенко, то в последнее время это сводится к тому, что она не должна живой выйти из колонии. Они издеваются над ней как хотят», - говорится в письме сокамерницы.

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Кроме того, она отметила, что вся информация «докладывается лично Генеральному прокурору Украины».

Между тем, защитник отметил, что не может зачитать все письмо, поскольку оно касается и других людей. Защитник также выразил обеспокоенность за жизнь Абапловой. «К сожалению, я должен от Юлии Абапловой это опубликовать, но настоящий документ касается и других людей, которые там упомянуты», - сказал Власенко, пообещав, что некоторые отрывки письма сегодня будут опубликованы на сайте оппозиции.

фото: odnoklassniki.ru , tymoshenko.ua

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