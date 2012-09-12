Украина нанесла России ответный удар в «автомобильной войне»

{1-} Украинский Кабмин принял решение ввести утилизационный сбор на российские автомобили и автобусы.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По решению правительства, юридические и физические лица, импортирующие транспорт из России обязаны решить вопрос утилизации отходов либо заключить договор с соответствующими предприятиями.

Кабмин установил предельную цену такой утилизации: для легковых автомобилей с объемом двигателя от 1000 до 2000 куб. см - 7370 гривен, от 2000 до 3000 куб. см – 14 080 гривен.

Для легковых автомобилей с двигателем от 3000 до 3500 куб. см цена возрастет до 19 085 гривен, а более 3500 куб. см – 30 250 гривен.

При этом, в случае, если с момента выпуска автомобилей прошло более трех лет, ставка увеличивается в 6,2-6,4 раза, а для автомобилей от 3000 до 3500 куб. см – в 8,2 раза.

Напомним, как сообщал «Главред» , ранее премьер Николай Азаров заявлял, что автомобили, импортируемые из России, могут подорожать на тысячу долларов.

По его словам, эта мера является ответом на действия России, которая ввела утилизационный сбор с 1 сентября.

фото: profi-forex.org

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