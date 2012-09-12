РПЦ отлучила диакона от церкви за поддержку Pussy Riot

{1-}Тамбовская епархия предала анафеме диакона Сергея Баранова, высказавшегося в поддержку скандально известной панк-группы Pussy Riot.

В Тамбовской области закончилось заседание Епархиального суда, на котором решалась судьба диакона Сергея Баранова, прославившегося на всю страну своим открытым письмом к Патриарху Кириллу. В нем священнослужитель высказался в поддержку осужденных участниц группы Pussy Riot, организовавших зимой 2012 года панк-молебен в Храме Христа Спасителя, сообщает Life News.

После того, как Хамовнический суд Москвы вынес приговор и дал 2 года тюрьмы участницам панк-группы Pussy Riot, заштатный клирик Тамбовской епархии Русской православной церкви Сергей Баранов в знак протеста против решения суда снял с себя сан.

«Находиться в одной Церкви с лжецами, стяжателями и лицемерами считаю для себя совершенно невозможным», - заявил он в своем обращении на имя патриарха Кирилла.

В своем письме Баранов также заявил, что дело Pussy Riot еще больше укрепило изоляцию России от остального мира, который мало того, что считает нашу страну агрессивной и несвободной, так она еще оказывается и страной судебно-религиозного мракобесия.

Церковь довольно резко отреагировала на такое заявление. Сначала Тамбовская Епархия утверждала, что такого диакона не существует в принципе и вся история - провокация, но после проведенной проверки выяснили, что был такой служитель, которого в 90-х годах лишали сана за недостойное поведение.

"Мне пришла телеграмма, где я заранее уже был назван обвиняемым, затем прислали письмо с тем же текстом и печатью, но без подписи, - рассказал Сергей Баранов. - Позже уже по телефону председатель церковного суда отец Петр Лукин подтвердил, что посылали ее они. Суд состоялся. Я туда не поехал. Но мне сообщили, что меня предали анафеме, лишили сана. Правда теперь это решение должен утвердить Патриарх" - сказал он.

По его словам, приговором, который был оглашен сегодня Тамбовской Епархией, он не был удивлен и ожидал подобного вердикта.

"Мое открытое письмо Патриарху – это непонимание того решения, которое было вынесено Pussy, возмутило его толкование. Я нахожусь в недоумении, когда осознаю, что светский суд судит девушек, исходя из внутрицерковных законов. Но извините, у нас еще пока светское государство. Это даже не общехристианские законы, по которым их судили. Я хотел быть услышанным. Но не так. Да, я просил меня отделить от РПЦ, но не от сана. Видимо, священники не понимают, что сан – это дар божий, а не собственность Московской Патриархии, и даже отлучение от церкви меня не пугает. Ведь Бог у меня в душе, его никто не отнимет".

Тамбовская епархия от официальных комментариев отказалась, заявив, что в ближайшее время озвучит решение.

фото: echo.msk.ru

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