В Мурманске «филиал» FEMEN готов платить за уничтожение крестов

{1-} В Мурманске девушка, объявившая о создании Заполярного филиала украинского движения FEMEN, заявила о готовности платить деньги за акции против православной церкви.

Заполярная FEMENистка – экономист Карина Панькова – составила расценки на акции, сообщают «Вести ФМ».

«Спиливание креста – 6000 рублей (2000 гривен – прим.ред.), надпись краской на фасаде церкви – 3000, на поклонном кресте – 2000», - говорится в этом прайс-листе.

Как оказалось, деньги на создание «Заполярного филиала FEMEN» выделили местные предприниматели, которые вложились в интернет-магазин с символикой движения.

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В то же время, по словам Паньковой, сами акции финансируют из Украины. Добровольцам, кроме материального вознаграждения, она пообещала водителя и охранника на время проведения акции, а также отдых в Европе.

При этом Панькова сразу оговорилась, что акции мурманского филиала будут менее эпатажными по сравнению с киевскими FEMEN. В то же время сама она принимать участия в акциях не будет: по словам девушки, она исповедует ислам и ничего против православной церкви не имеет.

«Раздеваться девушки не будут, потому что наш климат северный, заполярный, не чета климату Украины. Акции будут против федеральных законов, региональных и против ЖКХ. Мы предлагаем за одну несанкционированную акцию 5 тысяч рублей», - заявила Панькова.

В то же время, движение FEMEN на эти заявления из Мурманска отреагировало однозначно: девушки направили российской полиции просьбу пресечь деятельность организованной группировки, называющих себя «FEMEN-Заполярье».

«Мы требуем от МВД России встать на защиту чести и достоинства женского движения FEMEN и жестко пресечь деятельность заполярных отморозков, а равно и их медиапособников», - заявили активистки.

Также украинки подчеркнули, что заполярные «самозванки» распространяют «шаманские призывы к уничтожению христианских символов (поклонных крестов, храмов) за определенную мзду», а российская пресса «тиражирует ложную информацию о тарифных сетках за антирелигиозные протесты, якобы исходящую от международного движения FEMEN, о денежном гранте, якобы полученным ими из Киева, формируя, тем самым, ложное представление о деятельности женского движения FEMEN в глазах тружеников Заполярья».

«Борясь с церковным мракобесием, FEMEN движим исключительно любовью к истине, а любовь, как известно, не продается, даже в суровых условиях вечной мерзлоты!», - утверждают активистки.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, свою первую антицерковную акцию по спиливанию крестов FEMEN провели 17 августа: в центре Киева был уничтожен поклонный крест. Таким образом активистки выразили «поддержку и уважение» панк-группе Pussy Riot.

Позднее активистки FEMEN объявили о начале своего «тура» по России.

фото: femen.livejournal.com

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