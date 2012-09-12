В ЦИК рассказали, где происходят основные подтасовки на выборах

{1-} Наибольший риск фальсификации голосов на выборах в Раду исходит от участковых комиссий.

Об этом сообщил замглавы ЦИК Андрей Магера, передает «ЛигаБизнесИнформ».

«Основные злоупотребления касаются подсчета голосов избирателей. Потому что после подсчета голосов члены участковой комиссии запаковывают бюллетени в пачки и транспортируют в окружком. Окружком уже не видит их. Тем более не видит их ЦИК – бюллетени остаются в окружной комиссии», - сказал Магера.

В то же время представитель ЦИК отметил, что ожидает высокого уровня фальсификаций на выборах.

«Чем дальше, тем больше я убеждаюсь, что Украине не стоило возвращаться к мажоритарно-пропорциональной избирательной системе. В чем проблема нынешней системы? В том, что мажоритарные округа охватывают меньший корпус избирателей – от 146 до 180 тысяч. Возможности для манипуляций и соблазн их применить вырастает. Потому что растет вес одного голоса», - подчеркнул Магера.

Кроме того, заместитель председателя ЦИК отметил, что на округах применяется система относительного, а не абсолютного большинства.

«Опять же, риск манипуляций растет, потому что для многих кандидатов-мажоритарщиков возникает бесшабашная ситуация «либо сейчас, либо никогда» – и они склонны идти на подкуп избирателей, применение админресурса, подкуп членов участковых комиссий», - добавил Магера.

Также он не исключил, что во время голосования будут старые технологии «карусели» и «мертвые души».

При этом Магера выразил сомнение в эффективности веб-камер как средства прозрачности и честности выборов.

«Я и раньше считал, что эффективность от видеонаблюдения на избирательных участках крайне низкая. Веб-камеры не покажут, правильно ли идет подсчет голосов. Сколько вбрасывается в урну бюллетеней – один или два. Камера сможет зафиксировать только драку либо попытку поджечь урну, например. Хочу подчеркнуть: ни ЦИК, ни кто-либо из его членов не был автором идеи с веб-камерами», - подчеркнул он.

Заместитель председателя ЦИК отметил, что технической возможности веб-камеры просто не хватит для того, чтобы увидеть, в правильную ли стопку кладутся бюллетени.

«Несколько дней назад ЦИК принял постановление о создании отдельного сайта, на который будут выводиться изображения с камер. Каждая камера будет включаться непосредственно на участке. ЦИК включить их не сможет. Физически невозможно отсмотреть видео с 33 тысяч камер», - резюмировал Магера.

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