Регионалы пообещали сделать русский язык государственным

В Крыму появились билборды Партии регионов с обещанием сделать русский язык вторым государственным.
Фото билборда вывесил в своем Facebook юзер "Дріжджі", пишет Украинская правда.
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"Русский язык - от регионального до второго государственного. Голосуй за будущее", - говорится на плакате с символикой ПР.
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Напомним, 12 сентября, депутаты Днепропетровского горсовета на очередной сессии приняли решение о предоставлении русскому языку статуса регионального.
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Как сообщал ранее Главред лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявлял, что закон о русском языке как втором государственном в Украине принят не будет.
Комментируя предстоящее рассмотрение закона о принципах государственной языковой политики Ефремов сказал:"У нас нет перспектив в ближайшее время принять русский язык как второй государственный, потому что для этого необходимо менять Конституцию. Для того, чтобы изменить Конституцию, необходимо 300 голосов в зале. Поэтому принимается тот законопроект, в котором государственным языком определен украинский язык".
фото: pravda.com.ua
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