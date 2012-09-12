Cчета телеканала ТВi арестованы

{1-}Генеральный директор телеканала ТВi Николай Княжицкий заявил, что валютные счета телеканала арестованы.



"У нас арестованы все валютные счета по письму Минэкономики, которое является абсурдным и не имеет под собой никаких оснований", - сказал он.



Накануне стало известно, что телеканалу ТВi запретили проводить внешнеэкономическую деятельность без специального разрешения Министерства экономики, сообщает "Украинская правда".



По словам Княжицкого, арест счетов обжалован в Минэкономики.



По словам гендиректор, телеканал проиграл в суде апелляцию Государственной налоговой службы о возмещении 9 миллионов налоговой задолженности.



Суд первой инстанции по этому делу телеканал выиграл.

Как сообщалось, телеканал ТВi 20 июля заявил об отключении из кабельных сетей торговой марки Триолан, вследствие чего возможность смотреть его передачи лишились жители 11 городов Украины. В ТВi связали это с "давлением, осуществляемым на телеканал".

Нацсовет по телерадиовещанию самоустранился от решения конфликта, заявив, что конфликт между ТВi и Триоланом лежит сугубо в хозяйственной плоскости.

Впоследствии журналисты телеканала ТВi заявили, что кабельный оператор «Воля» без предупреждения решил с начала осени перевести канал из популярного базового пакета в дорогой расширенный пакет, доступный только для трети пользователей этого оператора. Журналисты канала уверены, что давление на ТВi, начавшееся со старта избирательной компании в стране, направлено на "уничтожение последнего неподконтрольного власти телеканала".

Во многих городах Украины прошли митинги в поддержку телеканала ТВi.

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