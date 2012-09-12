У Януковича недовольны бюджетом-2013

{1-}Проект государственного бюджета Украины на 2013 год требует доработки.

Об этом заявила первый заместитель главы Администрации Президента Ирина Акимова.

По ее словам, сегодняшний бюджет, который был вынесен на рассмотрение правительства, "требует еще глубокой отработки. Мы должны ознакомиться более детально с цифрами. Что касается макропоказателей, то они находятся, я бы сказала, на среднем реалистическом уровне", - передает слова Акимовой ЛІГАБізнесІнформ.

"Премьер-министр дал задание до пятницы обеспечить корректировку до внесения в парламент. И, я думаю, что в парламенте будет следующий этап доработки", - сказала она.

Напомним, сегодня, 12 сентября, правительство на своем заседании утвердило проект госбюджета на 2013 год. Об этом журналистам на брифинге сообщил министр финансов Юрий Колобов.

По его словам, рост экономики планируется на уровне 4,5%. Номинальный ВВП, согласно ожиданиям правительства, достигнет 1 трлн. 687 млрд. 800 млн.грн., инфляция не превысит 5,9%. Доходы бюджета увеличиваются по сравнению с планами на текущий год на 6,4%, - до 394,6 млрд.грн. Расходы вырастут на 6,3%, - до 434,6 млрд.грн., что больше, чем в этом году, на 25,6 млрд.грн. Дефицит бюджета заложен на уровне 1,65% к ВВП, что составляет 27,8 млрд.грн.

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