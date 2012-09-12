Мельник: я не готов рисковать репутацией вуза ради нескольких сотен голосов

Трудовой колектив Национального университета Государственной налоговой службы на своей сегодняшней конференции принял резолюцию об отсутствии давления на студентов и преподавателей во время избирательной кампании. Об этом сообщил ректор университета Петр Мельник.

В конференции приняли участие представители научного сообщества, преподавательского состава и студенческого актива. На встрече присутствовали представители международных наблюдателей, которые будут работать на избирательных участках.

«Я сделаю все, чтобы студенты и преподаватели университета остались вне избирательного процесса, вне политики. Эти парламентские выборы для Украины чрезвычайно важны, и должны пройти безупречно, чтобы мировое сообщество признало их демократическими. Поэтому все подозрения, все вопросы к нам о демократичности хода избирательной кампании мы должны снять заблаговременно. И, тем более, рисковать имиджем Украины, добрым именем университета и довереим избирателей ради нескольких сотен голосов студентов я не собираюсь», - сказал Петр Мельник.

По его словам, 95-й округ, в котором он балотируется в парламент, ожидает большое количество международных наблюдателей, поэтому он считает приоритетом открытость и готовность к диалогу сов всеми учасниками избирательного процесса..

Петр Мельник призвал общественность контролировать выполнение Конституции Украины и избирательного законодательства, следить за ходом кампании и соблюдением буквы закона в регионе.