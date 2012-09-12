В Беларуси уровень радиации превышен в 50 раз

В Беларуси на ТЭЦ-2 в Гродно уровень радиации в 50 раз превысил допустимые нормы.

Как отметили в в МЧС Белоруссии, пострадавших нет. Причина ЧП пока не установлена, расследованием занимается специальная комиссия.

"При проведении радиографического контроля сварных соединений при реконструкции оборудования в парогазотурбинном цехе ТЭЦ-2 обнаружено превышение радиационного фона в подвесных элементах котла-утилизатора на высоте около 20 метров", - рассказали в МЧС, пишет "Интерфакс".

"Уровень радиационного фона составил 6-10 миллизивертов в час, что является превышением нормы в 50 раз", - уточнили в ведомстве. При этом в радиусе двух метров от крепежей превышение радиационного фона уже не выявлено, отмечают в министерстве.

Никто не пострадал. Доступ людей в опасную зону ограничен, территория около 30 кв.м ограждена. Работники Службы химической и радиационной защиты совместно с областным Центром гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья провели замеры радиационного фона, сообщает ведомство.

В МЧС отметили, на месте ЧП работает комиссия, которая устанавливает обстоятельства произошедшего. "Планируются мероприятия по замене и утилизации "фонящих" конструктивных элементов. Оборудование произведено и поставлено из Индии".

Доза облучения в 100 миллизивертов в течение короткого периода - уровень, при котором наблюдается некоторое повышение риска появления раковых заболеваний у человека. Доза в 1 зиверт приводит к острой лучевой болезни, в 1,5 зиверта - к хронической лучевой болезни.

Напомним, в Донецкой области в г. Краматорске школьная учительница на бытовом дозиметре зафиксировала превышение нормы радиации в 100 раз.

фото: energo.grodno

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