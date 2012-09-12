Медведева тошнит от Pussy Riot

{1-} Премьер-министра России Дмитрия Медведева «тошнит» от «панк-молебна» Pussy Riot в храме Христа Спасителя.

Об этом он заявил на встрече с активом «Единой России», передает РИА «Новости».

«Мне противно об этом говорить. Вот это мое личное отношение», - заявил он.

По словам чиновника, его «тошнит» от поступка Pussy Riot, их внешнего вида и от той «истерики», которая сопровождает происходящее.

В то же время Медведев считает слишком строгим приговор участницам группы – им хватило бы содержания в СИЗО и условного срока.

«Продление содержания в тюрьме в этом случае мне кажется непродуктивным. Здесь вполне было бы достаточно условного наказания с учетом того времени, которое было ими проведено в условиях тюремного заключения», - заявил он.

При этом Медведев заверил, что своими словами не хотел подменять судью.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, три участницы панк-группы Pussy Riot 17 августа были признаны виновными в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти и приговорены к двум годам колонии.

За освобождение Pussy Riot высказывались многочисленные российские и зарубежные деятели культуры и правозащитники.

Фото: vesti.ru

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