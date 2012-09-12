На Луценко в колонии уже написали рапорт

{1-}Тюремщики утверждают, что бывший министр Юрий Луценко некорректно повел себя в отношении работников колонии - он отказался выполнять приказ оставить дежурную часть, где беседовал по телефону.

Профилактическая комиссия Менской колонии № 91 рассмотрит на своем заседании поведение экс-министра внутренних дел Юрия Луценко, передает УНИАН.

Как сообщила пресс-секретарь управления Государственной пенитенциарной службы в Черниговской области Ксения Исаенко, комиссия рассмотрит вопрос о вынесении предупреждения Луценко за невыполнение законных требований администрации колонии.

По ее словам, вчера, 11 сентября, Луценко некорректно вел себя по отношению к работникам колонии – он отказался выполнять приказ покинуть дежурную часть, где разговаривал по телефону. Луценко начал высказывать претензии к работникам, что недоговорил по телефону из-за плохой связи и не все сказал своему собеседнику, отказался покинуть помещение, сказав, что может находиться там сколько угодно.

"В действительности, это не так, и заключенный нарушил действующие нормативно-правовые документы, которыми руководствуются работники исправительной колонии", - сказала Исаенко.

Она также уточнила, что о нарушении составлен соответствующий рапорт, который будет рассматриваться на заседании профилактической комиссии. "На заседании будет присутствовать Луценко и он сможет объяснить свои действия. Это не инцидент, это недоразумение", - отметила пресс-секретарь.

Заседание комиссии состоится или сегодня, или завтра, добавила Исаенко.

Напомним, 17 августа Юрий Луценко был приговорен к двум годам лишения свободы по делу об организации незаконной слежки во время расследования отравления кандидата в президенты Виктора Ющенко.

31 августа Луценко доставили в Менскую колонию № 91, где он отбывает наказание.

7 сентября жена Луценко Ирина заявила, что работники Менской исправительной колонии нарушают право ее мужа на частную жизнь.

Она также сообщила, что в последний раз ее встреча и встреча адвоката Игоря Фомина с Луценко проходила через стекло, хотя ранее стеклянную перегородку открывали. «Когда они увидели, что я привожу ему распечатки из Интернета, газеты то они сказали, что не могут открыть это стеклянное окно», - скзала жена экс-министра.

фото: kvs.gov.ua

Новости по теме:

В колонии Луценко поменяли начальство и ужесточили режим



Луценко будет два года шить рукавицы на зоне



Перед этапированием Луценко начальник колонии подал в отставку - СМИ



Тюремщики отрицают, что подслушивают свидания Луценко



Луценко отказался общаться с женой и адвокатом по телефону

