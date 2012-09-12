Украина отправила в Ирак очередную партию БТРов

{1-} Украина отправит в Ирак вторую партию БТР-4 – 62 бронетранспортера. Корабль с военной техникой отправится в рейс из Одессы уже завтра, 13 сентября.

Об этом сообщает ТСН.

По словам моряков, в иракский порт Ум-Касср судно придет в начале октября 2012 года.

За процессом погрузки техники наблюдал Посол Ирака в Украине Шорш Халид Саид.

«Мы очень довольны тем, что принимаем вторую партию украинских БТР-4. Это мощная современная машина, качеством которой довольны иракские специалисты», - заявил он.

По словам дипломата, его страна очень нуждается в украинской технике, особенно учитывая напряженную ситуацию в регионе.

«Наши отношения с Украиной сейчас успешно развиваются. С получением второй партии БТР-4 мы вышли на новый этап сотрудничества. Надеемся, до конца года мы получим третью партию БТР-4, ведь контракт успешно выполняется благодаря совместным усилиям обеих сторон», - заверил посол.

Отметим, что ранее представитель государственного предприятия- экспортера оружия «Укрспецэкспорт» Дмитрий Перегудов заявил, что контракт Украины с Ираком может стать основой для заключения новых договоров.

По его словам, в дальнейшем могут быть заключены новые контракты на поставку запчастей и сервисную поддержку, ведь сейчас Ирак формирует свои бронетанковые силы именно на базе украинской техники.

«Диалог сторон не останавливался ни на минуту. Заводы, задействованные в этом контракте, тоже не останавливали производство», - заверил Перегудов.

Отдельно иракский посол выразил благодарность главе украинского Минобороны Дмитрию Саламатину.

«Также нужно выразить благодарность руководителю ГК «Укрспецэкспорт» Дмитрию Перегудову. Без его усилий трудно было бы реализовать контракт. Я знаю, что в украинских СМИ было много беспокойств по поводу реализации этого контракта, но он успешно выполняется и после сегодняшней отгрузки партии БТР-4 журналисты могут быть спокойны», - заявил дипломат.

Напомним, недавно в некоторых СМИ появились сообщения о проблемах в исполнении контракта на поставку украинских БТР в Ирак.

Фото: flot2017.com

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