На Луганщине кандидат предложил ввозить африканцев, чтобы улучшить рождаемость

{1-} В Луганской области кандидат-самовыдвиженец Юрий Терников предложил решать проблему демографического кризиса в Украине с помощью мужчин из Африки и Азии.

Об этом говорится в его предвыборной программе, опубликованной на сайте ЦИК, передает «Луганск.Комментарии».

Чтобы решить проблему рождаемости, кандидат предложил упростить визовый режим для въезда этих мужчин на территорию Украины.

«С помощью такого метода мы не только повысим уровень рождаемости в Украине, но создадим условия для становления мультикультурного общества новейшего образца», - говорится в программе.

Также кандидат предложил повысить пенсионный возраст в Украине до 70 лет, «тем самым предоставив пожилым людям стимул уделять своему здоровью больше времени и сил».

Еще одна идея кандидата – повышение цены на хлеб: «цена на хлеб должна заставить граждан его ценить», чтобы «хлебом перестали кормить свиней и выкидывать его на мусорники».

Также кандидат выступает за примирение ветеранов Красной Армии и ветеранов ОУН-УПА.

«Став депутатом, обязуюсь организовать публичное рукопожатие воинов ОУН-УПА и ветеранов Великой Отечественной войны в знак примирения и взаимоуважения», - заверил кандидат.

В целом, предвыборная программа кандидата ограничивается 8 пунктами.

Фото: Comments.ua

Новости по теме:

Регионалы пообещали сделать русский язык государственным

Украина ухудшила торговый баланс на 25%

Бюджет-2013: на сколько вырастут зарплаты и цены

Украина нанесла России ответный удар в «автомобильной войне»