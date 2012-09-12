Немецкие врачи уже месяц не были у Тимошенко

{1-} Прошлый визит немецких врачей к Юлии Тимошенко состоялся почти месяц назад.

Об этом заявил Михаил Афанасьев, главврач ЦКБ «Укрзалізниці» , в которой проходит лечение экс-премьер, сообщает «Интерфакс-Украина».

После визита Аннет Рейсхауэр в Харьков никто из немецких врачей на связь с украинскими медиками не выходил.

«И также, даже приблизительно мы пока не знаем, когда ожидать очередного визита представителей клиники «Шарите». Когда Аннет уезжала, она говорила, что кто-то от них должен будет приехать спустя три недели, мы ожидали в прошлую пятницу, но так никакой информации не дождались, и соответственно никто не приехал», - сказал Афанасьев.

Кроме того, главврач отметил, что украинский медики четко исполняют все рекомендации немецких коллег, в том числе и рекомендации по продлению реабилитационного периода Тимошенко на восьминедельный строк.

«Восьминедельный период истекает на следующей неделе – 21 сентября. Возможно, к этому времени мы дождемся какой-то информации от немецких коллег», - предположил Афанасьев.

При этом украинский врач отметил, что настолько длительное пребывание пациента на стационарном лечении является беспрецедентным.

«Обычный украинский пациент пребывает на стационаре не более 21 дня. Это общепринятая практика. Даже в ситуациях намного более критичных, чем у Тимошенко, пациентов выписывают, они остаются под наблюдением, но не находятся все время в больнице», - пояснил врач.

Фото: byut.com.ua

Новости по теме:

Когда закончится судебный марафон Тимошенко

Тимошенко можно выписывать из больницы - главврач

Реабилитация Тимошенко состояла из 302 сеансов - врачи

Тюремщики ограничили свидания Тимошенко