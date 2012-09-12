В Умани местные конфликтуют с хасидами из-за денег

{1-} В Умани начались конфликты местных жителей с паломниками-хасидами.

Об этом сообщает ВВС.

При этом ссоры возникают не на религиозной или этнической почве, а из-за денег: жители Умани заявляют, что хасиды ведут нелегальную торговлю и строят гостиницы, отнимая заработки украинцев.

Могила святого Цадика Нахмана и крупнейшая в мире синагога ежегодно привлекают в Украину десятки тысяч хасидов – представителей ортодоксального иудаизма.

Местные власти ожидают, что в нынешнем году Умань посетят более 30 тысяч паломников из 40 стран мира.

Отметим, что киевский аэропорт «Борисполь» начал работу в усиленном режиме: чартерные рейсы с хасидами прибывают каждые полчаса.

В это время местные жители готовы переезжать в палатки, сдавая свои квартиры и дома приезжим, и зарабатывая на этом на год вперед.

«Весь народ ждет, потому что это – нормальные деньги, хоть и сезонно. Цены – от 80 до 200 долларов за койко-место. Планирую взять десять человек, будут жить в доме. Мне есть где пожить. Но люди берут и в гараж, в разные пристройки, какие только есть», - рассказал Игорь Забудский из Умани.

По его словам, он учится в Харькове и ежегодно в сентябре приезжает домой, чтобы помочь матери с поселением хасидов.

Пик паломничества наступит 16-18 сентября, когда приезжие будут отмечать 5773-й Новый год, но первые хасиды прибыли в город уже сейчас.

Конфликты с местными возникают, когда паломники пытаются сами заработать в Умани, продавая одежду, книги, украшения и выстраивая гостиницы.

Жители Умани убеждены, что хасиды делают это незаконно и не платят никаких налогов. В качестве примера они приводят отель на улице Пушкина – конструкция из фанеры рассчитана на 200 человек.

По словам соседей, строительство ведется уже три месяца на границе делянок, вопреки строительным и пожарным нормам.

«Рядом купил дом хасид из Израиля, священник. Всеми способами начал достраивать два этажа», - рассказал местный житель, который опасается, что из-за новой постройки его дом зальет водой во время дождя.

На вопросы журналистов владелец новостроя отреагировал агрессивно – вместо ответов полетели камни и доски. Сотрудники милиции, приехавшие на вызов, владельца не нашли, хотя на следующий день он уже был на строительстве вместе с рабочими.

фото: tsn.ua

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