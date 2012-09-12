Pussy Riot боятся физической расправы в колонии

{1-} Участницы панк-группы Pussy Riot опасаются, что в колонии их ждет физическая расправа.

Об этом девушки рассказали в интервью изданию Focus.

По ее словам, девушки, приговоренные к двум годам колонии, за «панк-молебен» в храме Христа Спасителя, смотрят в будущее с пессимизмом. Они считают, что в колонии им может грозить физическая расправа, а о досрочном освобождении девушки даже не мечтают.

При этом Pussy Riot надеются изменить отношение других заключенных и их акции в храме.

«Я верю в людей, верю, что смогу их переубедить в том, что мы не богохульники, что у нас положительное отношение к религии и нет ненависти к ней, как все это представил Путин», - заявила Толоконникова.

Девушка уверена, что всех троих ждут нападения со стороны сокамерниц, поскольку «государственные СМИ так сильно настроили общество против группы, что у кого-то может возникнуть желание совершить над нами физическую расправу».

Толоконникова добавила, что участницы группы уже столкнулись с таким отношением, когда в СИЗО их пытались вовлечь в драку.

Осужденные участницы панк-группы рассказали и о других проблемах заключения.

«Просто невозможно слушать «Милицейскую волну», постоянно играющую в нашем внутреннем дворике», - пожаловалась Мария Алехина.

А Екатерина Самуцевич призналась, что скучает по акциям протеста: «Мне не хватает оппозиционного духа улиц, я ведь пропустила майские демонстрации, и придется пропустить сентябрьские».

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, три участницы панк-группы Pussy Riot 17 августа были признаны виновными в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти и приговорены к двум годам колонии.

За освобождение Pussy Riot высказывались многочисленные российские и зарубежные деятели культуры и правозащитники.

Фото: vesti.ru

Новости по теме:

Приговор Pussy Riot: наказание за преступление или охота на ведьм?

Медведева тошнит от Pussy Riot

Путин припомнил Pussy Riot групповой секс

Pussy Riot выиграли суд о моральном вреде

РПЦ о приговоре Pussy Riot: женщин жалко