Pussy Riot боятся физической расправы в колонии

{1-} Участницы панк-группы Pussy Riot опасаются, что в колонии их ждет физическая расправа.
Об этом девушки рассказали в интервью изданию Focus.
По ее словам, девушки, приговоренные к двум годам колонии, за «панк-молебен» в храме Христа Спасителя, смотрят в будущее с пессимизмом. Они считают, что в колонии им может грозить физическая расправа, а о досрочном освобождении девушки даже не мечтают.
При этом Pussy Riot надеются изменить отношение других заключенных и их акции в храме.
«Я верю в людей, верю, что смогу их переубедить в том, что мы не богохульники, что у нас положительное отношение к религии и нет ненависти к ней, как все это представил Путин», - заявила Толоконникова.
Девушка уверена, что всех троих ждут нападения со стороны сокамерниц, поскольку «государственные СМИ так сильно настроили общество против группы, что у кого-то может возникнуть желание совершить над нами физическую расправу».
Толоконникова добавила, что участницы группы уже столкнулись с таким отношением, когда в СИЗО их пытались вовлечь в драку.
Осужденные участницы панк-группы рассказали и о других проблемах заключения.
«Просто невозможно слушать «Милицейскую волну», постоянно играющую в нашем внутреннем дворике», - пожаловалась Мария Алехина.
А Екатерина Самуцевич призналась, что скучает по акциям протеста: «Мне не хватает оппозиционного духа улиц, я ведь пропустила майские демонстрации, и придется пропустить сентябрьские».
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, три участницы панк-группы Pussy Riot 17 августа были признаны виновными в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти и приговорены к двум годам колонии.
За освобождение Pussy Riot высказывались многочисленные российские и зарубежные деятели культуры и правозащитники.
Фото: vesti.ru
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