Тюремщики: Тимошенко угрожала своей сокамернице

12 сентября 2012, 19:45

{1-} Сокамерница экс-премьера Юлии Тимошенко по Качановской колонии Юлия Абаплова встретилась с журналистами.

Об этом сообщили в Государственной пенитенциарной службе Украины.

Ведомство разместило на своем сайте заявление Абапловой, в котором говорится, что ранее она написала письмо о давлении на экс-премьера под угрозами самой Тимошенко.

«Сегодня осужденная Абаплова обратилась к руководству Качановской исправительной колонии с просьбой предоставить ей возможность пообщаться с журналистами, с целью «сказать правду», - заявили тюремщики.

В самом заявлении Абапловой указано: «… письмо, предоставленное адвокатом Власенко, действительно написано мной под воздействием уговоров и угроз в отношении меня и моих родственников со стороны осужденной Тимошенко Ю.В.».

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Кроме того, сокамерница экс-премьера написала: «Текст об опросах меня начальником оперативного отдела Щербаком В.В., издевательствах над осужденной Тимошенко Ю.В. со стороны сотрудников, а также предложении оговорить Тимошенко Ю.В. в глазах общественности был переписан мною с листочка бумаги с печатным текстом, который дала мне осужденная Тимошенко Ю.В., а после написания заявления я передала его Тимошенко Ю.В.».

«Однако сейчас я раскаиваюсь, что, переживая за родных, пошла на поводу Тимошенко Ю.В. и готова рассказать правду, чтобы наконец прекратить эти политические интриги, для чего прошу организовать мне встречу с журналистами», - заявила Абаплова.

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По сообщению ведомства, брифинг Абапловой уже завершился. В нем также принимала участие соседка Тимошенко по больничной палате в ЦКБ «Укрзалізниці».

В то же время, брифинг Абапловой не анонсировался ни руководством Качановской колонии, ни Пенитенциарной службой.

Как стало известно, на брифинге присутствовало ограниченное количество журналистов.

Напомним, как сообщал «Главред», ранее на персональном сайте Юлии Тимошенко была обнародована фотокопия письма Абапловой.

Адвокат экс-премьера Сергей Власенко отметил, что документ был написан 25 марта 2012 собственноручно Юлией Абапловой, «с целью оградить себя и Тимошенко».

Среди прочего, в письме указано, что в последнее время «начинается активный процесс дискредитации Юлии Тимошенко».

«Ее просто убьют здесь, я знаю это, я вижу и слышу. Чем ближе время к Европейскому суду, тем больше они начинают дергаться. Они уже не думают о последствиях, у них панический страх, что она выйдет... Когда-то я сказала оперативнику о том, что хорошо, что Юлия Владимировна скоро пойдет домой, а он мне сказал, что даже если Европейский суд решит ее выпустить, против нее новое дело откроют и она все равно будет сидеть, никто ее на свободу не выпустит», - говорится в письме.

 

фото: стоп-кадр видео youtube.com, kvs.gov.ua

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