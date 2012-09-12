США направят в Ливию отряд спецназа

{1-} США направят в Ливию антитеррористический отряд спецназа для укрепления безопасности своего Посольства после убийства американских дипломатов в Бенгази.

Об этом сообщил анонимный представитель Минобороны США, передает «Lenta.ru».

Численность спецподразделения отряда морской пехоты FAST (Fleet Antiterrorism Security Team) составляет примерно 50 человек. Приказ об усилении мер безопасности в американских представительствах по всему миру 12 сентября отдал президент страны Барак Обама.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, посол США в Ливии Кристофер Стивенс и трое его коллег-дипломатов были убиты в результате нападения разъяренной толпы на консульство США в Бенгази.

Двое из четырех американцев были убиты не в самом консульстве, а при попытке эвакуировать его сотрудников в безопасное место. Американцы считали это место засекреченным, однако туда неожиданно ворвались вооруженные исламисты, завязав перестрелку с прибывшими из Триполи сотрудниками службы безопасности.

Как стало известно, причиной гнева ливийцев стал фильм «Невинность ислама», снятый жителем Калифорнии израильского происхождения Сэмом Бэйсилом. Фильм представляет собой апокрифическую версию жизнеописания пророка Мухаммеда и зарождения ислама, выполненную в оскорбительном тоне.

Возмущение в Ливии стало нарастать после того, как копия фильма с арабским переводом появилась на YouTube.

Автор скандального фильма заявил, что сожалеет о гибели американцев, но ответственность за происшедшее переложил на охрану консульства и американских силовиков.

Заместитель главы МВД Ливии Ванис аль-Шариф также раскритиковал Вашингтон за то, что консульство не было эвакуировано сразу после выхода фильма.

Фото: warsonline.info

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