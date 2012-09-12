В Тунисе демонстрацию у посольства США разогнали слезоточивым газом

{1-} Полиция Туниса применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона акции протеста у посольства США.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Как известно, протесты у стен посольств США в исламских странах были вызваны информацией о фильме «Невинность мусульман», в котором пророк Мухаммед представлен в неприглядном свете.
Накануне аналогичные акции прошли в Египте и Ливии.
Акция протеста в Каире собрала несколько тысяч человек, которые окружили американское представительство, скандировали антиамериканские лозунги и сожгли перед посольством государственный флаг США.
Позднее нападение на консульство США произошло в ливийском городе Бенгази. Неизвестные произвели несколько выстрелов в воздух у входа в консульство, после чего проникли в здание и устроили поджог.
После этого здание консульства было обстреляно из гранатометов. В результате нападения был убит посол США в Ливии, трое сотрудников дипломатического представительства и несколько сотрудников ливийских служб безопасности.
Фото: savelievfm.livejournal.com
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