Зэки в Качановке против возвращения Тимошенко: она мешает им жить

{1-} В Качановской колонии никто не желает возвращения туда экс-премьера Юлии Тимошенко из-за ее «привилегированного статуса».

Об этом рассказала заключенная колонии Анжелика Брусенцова, передает УНН.

«Честно говоря, абсолютно все не хотят, чтобы она (Тимошенко – прим.ред.) возвращалась в колонию, именно по той причине, что из-за этого страдают люди абсолютно не причастные ни к ее преступлению, ни к ее судьбе, ни к тем требованиям которые она выносит», - подчеркнула Брусенцова.

Заключенная обратилась к общественности по поводу пребывания Тимошенко в колонии.

«Это те напряженные условия, в которых мы начали находиться. Во вторую очередь, это то количество лиц, которые от этого пострадали, начиная от осужденных и заканчивая сотрудниками. То есть человек (Тимошенко – прим.ред.) просит для себя условия намного лучше, требования к собственному лечению намного выше, хотя есть люди, которые страдают намного сильнее нее», - отметила она.

По словам Брусенцовой, из-за экс-премьера администрация и медики колонии «не могут обратить внимания на тех, кто действительно в этом нуждается».

«У нас практически все знают, что она ходила, и все с ней было прекрасно. В тяжелом состоянии она не находилась , потому что и количество посетителей, которых она принимала в день, и людей, которых она отказывалась принимать из-за того, что она будто бы в тяжелом состоянии – не совпадают», - рассказала заключенная.

Также она заявила, что количество свиданий Тимошенко значительно отличается от встреч обычных заключенных. И при этом с ее стороны продолжаются обвинения в нарушении прав экс-премьера.

«Хотя существует внутренний распорядок, по которому живем мы. И понимая то, что мы отбываем срок наказания, мы с ним согласны, потому что он в рамках закона. А пребывание Тимошенко в местах лишения свободы – это почему-то грандиозный скандал, хотя на самом деле все просто: человек получил срок наказания за преступление, что доказано судом, точно так же как и все мы», - резюмировала Брусенцова.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, сокамерница экс-премьера Юлии Тимошенко по Качановской колонии Юлия Абаплова встретилась с журналистами и рассказала об угрозах со стороны VIP-заключенной.

В частности, Абаплова рассказала, как что она почти четыре месяца была прислугой у Тимошенко – убирала в камере и готовила еду.

«За то время, что я находилась рядом с ней, я находилась в качестве прислуги. То есть я убирала помещение, я готовила еду, готовила ванну. Когда меня перевели у меня появилось больше свободного времени, даже для себя», - рассказала Абаплова.

Отметим, ранее адвокат экс-премьера Сергей Власенко рассказал, что письмо сокамерница экс-премьера Юлия Абаплова написала еще 25 марта. В нем она рассказала о давлении на нее и принуждении давать неправдивые показания в отношении Тимошенко.

Власенко показал и зачитал отрывки из ее письма на 9 страницах, каждая из которых подписана Абапловой по собственной инициативе.

В частности, в письме утверждается, что Абаплова написала его, чтобы защитить себя и свою сокамерницу - Юлию Тимошенко.

«Я должна рассказать журналистам, какая Тимошенко плохая, и что она живет в идеальных условиях, что для нее все делают, а она всех использует. Но я знаю, что это не так. Если цель была по максимуму осложнить жизнь Тимошенко, то в последнее время это сводится к тому, что она не должна живой выйти из колонии. Они издеваются над ней как хотят», - говорится в письме Абапловой.

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