Хакеры взломали сайт Херсонской госадминистрации

{1-} Официальный сайт государственной администрации Херсонской области сегодня вечером, 13 сентября, был взломан хакерами.
На главной странице появились маска Гая Фокса, и фраза «До начала новой информационной эры на Херсонщине осталось...» и счетчик.
Работа государственного сайта в момент написания заметки до сих пор не восстановлена.
В настоящее время таймер на сайте Херсонской ОГА показывает чуть более 12 часов.
Внутренние страницы сайта недоступны.
Представители администрации никак не прокомментировала произошедшее.
При этом в микроблоге украинской ветки Anonymous подтвердили, что сайт взломан, однако причин хакерской атаки не называли.
Напомним, маска Гая Фокса, использованная в картине «V значит Вендетта», стала одним из символов хакерского движения Anonymous.
Группировка не имеет национальных границ и определенного числа участников.
Хакеры-активисты ранее взламывали сайты ряда правительственных учреждений и финансовых организаций по всему миру.
Фото: скрин-шот сайта Херсонской ОГА
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