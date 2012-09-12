Хакеры взломали сайт Херсонской госадминистрации

{1-} Официальный сайт государственной администрации Херсонской области сегодня вечером, 13 сентября, был взломан хакерами.

На главной странице появились маска Гая Фокса, и фраза «До начала новой информационной эры на Херсонщине осталось...» и счетчик.

Работа государственного сайта в момент написания заметки до сих пор не восстановлена.

В настоящее время таймер на сайте Херсонской ОГА показывает чуть более 12 часов.

Внутренние страницы сайта недоступны.

Представители администрации никак не прокомментировала произошедшее.

При этом в микроблоге украинской ветки Anonymous подтвердили, что сайт взломан, однако причин хакерской атаки не называли.

Напомним, маска Гая Фокса, использованная в картине «V значит Вендетта», стала одним из символов хакерского движения Anonymous.

Группировка не имеет национальных границ и определенного числа участников.

Хакеры-активисты ранее взламывали сайты ряда правительственных учреждений и финансовых организаций по всему миру.

Фото: скрин-шот сайта Херсонской ОГА

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