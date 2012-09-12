Дело «Минобороны РФ против Украины» выгодно Тимошенко - эксперт

{1-} Рассмотрение иска Министерства обороны России к украинскому Кабмину выгодно Юлии Тимошенко.

Об этом заявил политолог Владимир Фесенко в эксклюзивном комментарии «Главреду».

«ЕЭСУ в деле фигурирует в качестве третьего лица на стороне ответчика. Но, как ни странно это звучит, для Тимошенко этот процесс может быть выгоден», - убежден политолог.

В случае, если требование российского Минобороны в размере 3,23 млрд гривен будет удовлетворено, Украина вынуждена будет заплатить эти деньги.

Если же суд примет решение отказать россиянам, «то фактически признает, что никакого долга перед Минобороны России у Кабмина нет, а значит, и нет предмета преступления Юлии Тимошенко», - заявил Фесенко.

При этом политолог уверен, что власти будут искать какой-то «хитромудрый вариант», чтобы и использовать этот иск против Тимошенко, и государство не платило россиянам 400 млн. долларов.

«Как это сделать – это уже вопрос юридической казуистики. «Ответка», скорее всего, будет связана с тем, что все-таки прямых государственных гарантий не было. Частично признают, что есть правомерные претензии к корпорации ЕЭСУ, но при этом государство не должно платить по нереализованным обещаниям этой частной корпорации», - резюмировал Фесенко.

При этом политолог выразил сомнение, что для новых обвинений Тимошенко власть пойдет на уплату 400 миллионов долларов россиянам.

«На мой взгляд, это слишком высокая цена даже в этой политической войне», - уверен он.

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