Барака Обаму выдвинули в президенты на фоне кораблей ЧФ России

{1-} На съезде Демократической партии США в качестве фонового изображения на выдвижении кандидатом в президенты Барака Обамы выступления ораторов иллюстрировали корабли Черноморского флота России.

Об этом сообщает The Navy Times.

Изображение сопровождало патриотическую речь адмирала США Джона Нэтмана. На ошибку обратил внимание Роб Баркер, покинувший ВМС США в 2006 году.

Во время службы ему нередко приходилось определять иностранные корабли по внешнему виду их радаров. Ближайший корабль, изображенный на фото, он определил как «Керчь».

То, что корабли – российские, подтвердил автор книг на военно-морскую тематику Норман Полмар, который получил фотографии в высоком разрешении. Специалист по боевым кораблям Эрик Ветхейм определил один из кораблей как «Сметливый» и подтвердил догадку Баркера о «Керчи».

На фотографии также виден знак «Х» - вероятно, отмечают эксперты, это Андреевский крест, символ военно-морского флота России.

На американских кораблях расположен флаг США.

Съезд демократов прошел 4-6 сентября в Северной Каролине. На нем кандидатом в президенты США был официально выдвинут действующий президент Барак Обама.

фото: whitehouse.gov

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