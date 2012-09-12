В Горловке переехали кандидата в депутаты от оппозиции

{1-}В Горловке Донецкой области неизвестные наехали автомобилем на кандидата в народные депутаты от Объединенной оппозиции «Батькивщина» Владимира Веселкина, который баллотируется в мажоритарном округе №51. Об этом сообщает пресс-служба «Батьківщини».

«Владимир Веселкин зафиксировал на видеокамеру и пытался остановить незаконное расклеивание агитационных листовок кандидата-самовыдвиженца Артура Герасимова, баллотирующегося в том же округе. Двое мужчин, которые контролировали расклейку листовок, увидели, что их снимают на камеру, сняли с собственного автомобиля номерные знаки и попытались скрыться на нем с места происшествия. Владимир Веселкин позвонил в отделение милиции и заблокировал дорогу нарушителям. „Агитаторы“ сначала угрожали ему, а затем совершили наезд на оппозиционного кандидата в депутаты», — сообщили в пресс-службе.

Милиция прибыла через несколько минут после того, как правонарушители скрылись с места происшествия.

Медики зафиксировали у Веселкина телесные повреждения. Кандидат в нардепы подал заявление в милицию, на данный момент правоохранительные органы проводят проверку.

«История проста. Официально самовыдвиженцы не баллотируются от какой-либо политической партии. Но мы прекрасно понимаем, что есть Партия регионов и есть Объединенная оппозиция, а все, кто в нашем регионе идут как самовыдвиженцы, фактически — это проекты Партии регионов», — цитирует «Батькивщина» руководителя Донецкого областного избирательного штаба Объединенной оппозиции Александра Ярошенко.

Как сообщал Главред, 11 сентября в Киеве неизвестные ранили ножом кандидата в народные депутаты Олега Бойко.

Фото ТСН

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