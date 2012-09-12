Сокамерница Тимошенко: письмо о давлении надиктовала экс-премьер

{1-}Письмо со свидетельствами давления на сокамерницу экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко Юлию Абаплову, обнародованного сегодня защитником и народным депутатом Сергеем Власенко, написано под диктовку экс-премьера. Об этом во время общения с журналистами в Качановской исправительной колонии заявила сама Абаплова.

«По поводу последних заявлений от госпожи Тимошенко хочу сказать, что да, действительно, я писала такое заявление, но писала под диктовку самой Тимошенко. Просто это называется использовали. Использовали тогда, используют сейчас и, я так понимаю, будут использовать и в дальнейшем », - сказала она, передает УНИАН.

Женщина опровергла информацию о том, что на нее оказывается давление и ее удерживают в карцере.

«Я хочу сказать, что жива, здорова, абсолютно не больна и, как я думаю, хорошо выгляжу. Поэтому то, что было сказано, что я сижу в карцере - это все не соответствует действительности. В интервью, которое я дала последнее, все правда. Никто на меня не давил, не бил, ногами не пинал», - сказала Абаплова.

Сокамерница экс-премьера объяснила, что она была вынуждена сейчас попросить встречи с прессой, поскольку о ней и членах ее семьи опубликовано много неправдивой информации.

«Я обратилась к руководству колонии для того, чтобы встретиться с журналистами и сделать заявление, потому что очень много инсинуаций по поводу меня, по поводу ситуации в колонии, по поводу моих родных», - сказала Абаплова.

Напомним, сегодня Власенко обнародовал письмо Абапловой от 25 марта, где она заявляет о давлении на нее и принуждении давать ложные показания против бывшего премьера.

фото: odnoklassniki.ru

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