Тимошенко не выполняла предписания врачей - соседка по палате

{1-}Заключенная из Качановской колонии Оксана Мельник которая проходила курс реабилитации в ЦКБ № 5 вместе с Юлией Тимошенко, рассказала журналистам, что последняя сама двигалась и не выполняла предписания врачей, когда выходила из голодания, передает корреспондент УНН .

"Я, Оксана Мельник, 1976 года рождения. С 7 мая по 7 августа текущего года я проходила лечение вместе с Тимошенко в ЦКБ № 5. За время прохождения лечения Тимошенко использовала меня в качестве прислуги: я должна была подавать, относить, приносить, помогать ей встать, когда она хотела претвориться больной перед иностранными делегациями и немецкими врачами. В то же время могла спокойно, когда забывалась, встать с постели, сама могла взять вещи из шкафа. Она не выполняла предписания врачей, которые ей предоставлялись", - сообщила О.Мельник.

"Она могла поднимать гири весом до 10 килограммов, делать упражнения на растяжение эластичной резинки, могла качать пресс до 50 раз по три подхода, могла поднимать ноги, сгибая их в коленях, могла пройтись по палате", - сказала женщина.

Заключенная сообщила, что чувствовала неравенство, особенно когда Тимошенко заканчивала голодание и питалась больничной едой.

"Когда она выходила из голодания, она питалась больничной едой и заставляла меня пробовать эту пищу, прежде чем есть самой. Мол: "Сначала ты. Если что-то будет не так, то сначала тебе", - отметила О.Мельник.

Напомним, О.Мельник проходила в ЦКБ № 5 курс реабилитации. 7 августа этого года ее выписали из больницы и перевели обратно в колонию.

Власенко заявил, что осужденную вывезли в спешке в неизвестном направлении.

Во время общения с журналистами, в Качановской колонии, отвечая на вопрос о том, что защитник Ю.Тимошенко заявлял, что Мельник вывезли в неизвестном направлении, последняя ответила: "Мне он такого не заявлял".

Мельник отметила, что очень довольна лечением.

Наполмним, ранее бывшая сокамерница экс-премьера Юлии Тимошенко по Качановской колонии № 94 Юлия Абаплова рассказала о том, что хотя Тимошенко и жаловалась на боли в спине – одевала туфли на высоком каблуке, а также по 4-5 часов сидела за столом, что-то писала и читала.

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