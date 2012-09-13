Экс-министр считает, что президентство Обамы - не лучший вариант для Украины

{1-}Переизбрание президентом США Барака Обамы будет для Украины не лучшим вариантом. Такое мнение в эфире "5 канала" высказал народный депутат Украины Роман Зварыч.

"Я смотрю на рейтинги практически каждый день и я вижу, что большинство из тех служб, которые публикуют результаты своих опросов, указывают на то, что Обама будет снова избранным президентом. Убежден, что это для Украины не лучший вариант, потому что мне кажется, что президентская администрация, то есть власть в Вашингтоне сделала ставку на улучшение отношений с Москвой за счет тех, даже стратегически партнерских отношений, которые до сих пор декларировались по отношению к Украине", - сказал он, передает УНН.

Р.Зварыч отметил, что к этому времени "с периодическим колебаниям Вашингтон то пытался улучшить отношения с Москвой, то просто уставал от того, что это не удавалось, но не отрицал, что должны быть очень близкие отношения с Киевом".

"Причина в том, что всегда Украина считалась стратегическим полем между западом и востоком, в частности в постсоветском обществе как пример того, что можно быстро трансформировать постсоветское общество в рыночную демократическую страну и это должно быть будто бы показательное поле .... Сейчас мне кажется, что является полное равнодушие к тому, что будет происходить в Украине. Я думаю, что Вашингтон начинает думать, что этот эксперимент не удается", - добавил он.

Напомним, в США длится предвыборная гонка. Кандидатами в президенты США выдвинути республиканец Митт Ромни и демократ Барак Обама

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