Порошенко отменил арест счетов канала ТВi

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Санкции против оппозиционного телеканала ТВi сняты. Соответствующий приказ издал Министр экономического развития Петр Порошенко.

Текст приказа обнародовал у себя на странице руководитель телеканала Николай Княжицкий, сообщает Украинская правда.

"... Приказываю:

1. Отменить действие специальной санкции, примененной к субъекту внешнеэкономической деятельности Украины, указанному в приложении к этому приказу (ООО "Телерадиокомпания" Телерадиосвит")".

2. Признать утратившим силу приказ Минэкономразвития от 15.08.2012 № 921 в части применения специальной санкции к указанному в приложении к этому приказу субъекту внешнеэкономической деятельности Украины", – говорится в документе.

Как ранее писал Главред, накануне генеральный директор телеканала ТВi Николай Княжицкий заявил, что валютные счета телеканала арестованы.

"У нас арестованы все валютные счета по письму Минэкономики, которое является абсурдным и не имеет под собой никаких оснований", – сказал он.

Напомним, телеканалу ТВi запретили проводить внешнеэкономическую деятельность без специального разрешения Министерства экономики". По словам Княжицкого, арест счетов был обжалован в Минэкономики.

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