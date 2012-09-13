США направляют в Ливию боевые корабли и эвакуируют дипломатов

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Соединенные Штаты эвакуировали из Ливии большую часть своей дипломатической миссии и направили к берегам этой страны два боевых корабля. Эти меры предприняты после нападения на консульство США в Бенгази и гибели американского посла.

Все сотрудники консульства из Бенгази вывезены в ливийскую столицу Триполи, а персонал посольства сокращен до минимума, сообщает ВВС.

Дипломаты сейчас покидают Ливию. Весь штат консульства будет перевезен в Германию. Также туда уже отправлены тела погибших при нападении на консульство, а также трое раненых американцев.

Кроме того, после убийства посла США в Бенгази Пентагон отправил к берегам Ливии два боевых корабля. Эсминец Laboon окажется у ливийского побережья уже в самое ближайшее время. Эсминец McFaul подтянется через несколько дней. Оба боевых корабля имеют на вооружении крылатые ракеты "Томагавк".

Как ранее писал Главред, после разгрома своего консульства в Бенгази США перебросили в Ливию спецподразделение морских пехотинцев.

Напомним, нападение на консульство США в Бенгази произошло в минувший вторник, 11 сентября. Исламисты прорвались в здание и убили четырех дипломатов. Среди жертв нападения оказался посол США в Ливии Крис Стивенс.

Гнев ливийцев вызвал американский малобюджетный любительский фильм, в котором пророк Мухаммед предстает в неприглядном виде. Лента уже спровоцировала вспышки насилия в нескольких мусульманских странах. Нападению подверглись посольства США в Египте и Тунисе.

Фото: warsonline.info



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