СМИ: ультиматум Путина по Таможенному союзу – фальшивка

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Информация об ультиматуме, якобы поставленном Виктору Януковичу российским президентом Владимиром Путиным в ходе последней встречи в Сочи относительно того, что если в двухмесячный срок Киев не согласится вступить в Таможенный союз, его ждет охлаждение торговых отношений, является фальшивкой.

Официально ни Банковая, ни Кремль этот слух не прокомментировали. Неофициально обе стороны его отрицают, сообщает Сегодня.

«Вряд ли такой разговор мог быть — в нем нет никакого смысла, — сказал изданию прокремлевский московский политолог Кирилл Танаев. — Российское руководство всегда подчеркивало: Таможенный союз — это добровольный выбор каждой страны».

Источник в Администрации Президента ответил более конкретно: «Во-первых, на встрече президенты были вдвоем, и информация могла появиться только в том случае, если кто-то из них сам рассказал. Во-вторых, ультиматумы — не тот язык, на котором они общаются между собой. В-третьих, такое условие не могло быть поставлено: за два месяца невозможно вступить вообще никуда. И, наконец, после встречи прошло уже две недели, а у нас ничего не изменилось: по-прежнему приоритетной целью для Украины является вступление в Евросоюз, при стратегическом партнерстве с Россией».

По мнению экспертов, пауза в украинско-российских отношениях вызвана началом парламентской избирательной кампании в Украине.

«Конечно, нам всем хотелось бы быстрого решения спорных вопросов, которые имеются между странами. Но сейчас объективно не лучшее время для их решения, — объясняет ситуацию регионал Михаил Чечетов. — Если помните, недавно у нас были две паузы, связанные с тем, что в России проходили выборы парламента и президента. Теперь в предвыборную полосу вступили мы. Вот когда пройдут выборы, все вопросы можно будет решать без излишней политизации».

«В ближайшее время будет продолжаться поиск компромиссного решения, которое удовлетворит и Банковую, и Кремль, — говорит политолог Михаил Погребинский. — Собственно, и сейчас идет процесс утряски позиций. Внешне никакого продвижения нет, но за кадром явно что-то происходит. Но конечное решение будет именно компромиссное. Думаю, в России поняли, что Украина имеет ресурсы и возможности для того, чтобы не соглашаться на условия Москвы, потому пойдут на компромисс».

«У вас выборы. На этом (слухе об ультиматуме. – Ред.) просто кто-то очки набирает», — считает московский политолог Кирилл Танаев.

Как ранее писал Главред, по информации ZN.UA в ходе последней встречи в Сочи Владимир Путин якобы поставил Виктору Януковичу ультиматум: если в двухмесячный срок Киев не согласится вступить в Таможенный союз, его ждет охлаждение торговых отношений. "В ходе последнего личного разговора еще и был поставлен ультиматум: если в двухмесячный срок Киев не согласится вступить в Таможенный союз, его ждет такое охлаждение торговых отношений, что все нынешние ягодки покажутся лишь цветочками", – пишет газета.

Напомним, украинский премьер Николай Азаров ранее заявил, что Киев очень осторожно относится к отношениям с Таможенным союзом.

В свою очередь Президент Виктор Янукович выступает за присоединение Украины к Таможенному союзу в формате "три плюс один", против чего выступает Россия. Ранее Янукович подтвердил курс Украины на евроинтеграцию, но отметил, что страна ищет дорогу к Таможенному союзу.

фото: profi-forex.org







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